Corinthians lança camisa inspirada nos títulos da Libertadores e do Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou na manhã desta terça-feira (26) o lançamento da nova camisa principal da equipe para 2022/23. Na cor branca, o modelo conta com detalhes em preto e dourado, inspirado nas conquistas da Libertadores e do Mundial em 2012, o "ano dourado" para a torcida alvinegra.

"2012. A conquista da América, do Mundo e o arrepio em viver de Corinthians. A nova camisa é uma homenagem ao ano dourado dos maloqueiros e maloqueiras", escreveu o clube nas redes sociais. O anúncio foi acompanhado por um vídeo relembrando alguns dos principais momentos daquelas campanhas.

A nova camisa, que conta com o escrito 'The Favela Is Here' no verso da gola, já está disponível para ser adquirida no site da Nike, fornecedora de material esportivo do clube. Os modelos masculino e feminino estão sendo comercializados por R$ 249,99.

Além do uniforme, o Corinthians também lançou uma coleção que conta com agasalhos e camisetas com outras estampas. O lema adotado pela campanha é 'Segue Arrepiando'.

O novo manto celebra os dez anos das conquistas de 2012. Naquele ano, o Corinthians venceu o Boca Juniors na final por 3 a 1 no placar agregado e se sagrou campeão da Libertadores pela primeira vez na sua história.

Por conta do título da América, o Corinthians paulista disputou o Mundial de Clubes e chegou à decisão contra o Chelsea. Com gol de Guerrero, o time comandado pelo técnico Tite conquistou o seu segundo título do torneio -foi campeão pela primeira vez em 2000 ao derrotar o Vasco, nos pênaltis, na final.