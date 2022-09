Corinthians goleia Palmeiras e está na final do Brasileiro feminino

A partida, que teve até confronto entre as jogadoras, estreou o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com lance finalizado por Adriana. Ainda na etapa inicial, o Corinthians voltou a vazar a defesa palmeirense aos 44 minutos, desta vez com gol de Gabi Portilho.

São Paulo/SP - O Corinthians goleou o Palmeiras em jogo realizado na tarde deste sábado, dia 10, no Allianz Parque, em São Paulo, e vai para a final no Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

