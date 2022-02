Corinthians está satisfeito com grupo e não planeja reforços para treinador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda em busca de um substituto ao demitido Sylvinho, a diretoria do Corinthians não planeja qualquer investida no mercado da bola de olho em reforços antes de acertar com um novo treinador.

Internamente, o pensamento é de que o elenco é qualificado para a disputa da Copa Libertadores e, ao menos que o futuro comandante convença a cúpula do futebol de que novas peças são necessárias, o Corinthians não fará novas contratações.

Na última janela de transferências, embora o foco da diretoria estivesse na busca por um centroavante de peso e com renome no cenário internacional, o Corinthians acertou com o volante Paulinho, o zagueiro Robson Bambu, o lateral Bruno Melo e o goleiro Ivan.

Atualmente, o elenco conta com 30 atletas, quantidade considerada ideal para os desafios que aguardam o clube ao longo desta temporada. A torcida faz reclamações, no entanto, quanto à posição de primeiro volante, por exemplo, sobretudo após o adeus de Gabriel, acertado com o Internacional.

Ainda assim, o Corinthians conta com Xavier, Roni, Du Queiroz e Cantillo para a posição. Se for o caso, os meias Giuliano e Renato também podem atuar por aquela faixa do campo, assim como o lateral-esquerdo Bruno Melo.

A posição de maior carência é mesmo a de centroavante. O especialista na função é Jô, que apenas não tem concorrência interna porque a diretoria não encontrou um camisa 9 que atendesse os requisitos do departamento de marketing, apesar das conversas com Edinson Cavani, Luis Suárez e Diego Costa.

Depois das chegadas de Giuliano, Renato Augusto, Willian e Roger Guedes, a diretoria passou a ver o elenco com totais condições de ser competitivo no cenário nacional. Por isso, pelo menos no que depender da avaliação interna, o clube não vai em busca de reforços.

Pesa na decisão o fato de o time possuir apenas mais uma vaga na lista de inscritos do Campeonato Paulista, que ainda não conta com o zagueiro Robson Bambu. Pela competição, o Corinthians enfrentará o Mirassol às 21h30 desta quinta-feira (10), em casa.

A provável escalação corintiana para a partida tem Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Cantillo, Renato Augusto e Paulinho; Willian, Róger Guedes e Jô. O time alvinegro seguirá sob comando do interino Fernando Lázaro, que estreou com vitória sobre o Ituano por 3 a 2.

Assim que fechar a contratação de treinador, a cúpula corintiana sentará com a nova comissão técnica para ouvir as demandas. O clube não descarta fazer uma outra investida caso o futuro comandante peça reforços, mas o elenco dificilmente sofrerá grandes mudanças no curto e médio prazo.

Estádio: Neo Química Arena

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (10)

Árbitro: Raphael Claus

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Transmissão: HBO Max e Estádio TNT Sports