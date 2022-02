Água Santa leva virada, mas busca empate contra Ituano em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Água Santa e Ituano empataram em 2 a 2 em confronto nesta quarta-feira (9), válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no Distrital do Inamar. A equipe da casa abriu o placar com Fernandinho ainda na etapa inicial, mas acabou sofrendo a virada com gols de Léo Santos e Rafael Elias. Pouco depois, no entanto, o time de Diadema empatou com Dadá Belmonte em cobrança de pênalti. Ainda lanterna do grupo A, o clube de Sérgio Guedes soma agora quatro pontos e se prepara para enfrentar o Botafogo-SP na rodada seguinte. Os rubro-negros, com oito pontos, visitarão o Santos.