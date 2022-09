Corinthians empata e Botafogo derrota Fortaleza

São Paulo/SP - A partida entre Corinthians e Internacional, que aconteceu no estádio Neo Química pela 25ª rodada do Brasileiro terminou com empate conseguido já no 2º tempo pelo Internacional.

No primeiro tempo, Alemão inaugurou o placar no primeiro minuto a favor do Inter, mas o Corinthians foi à luta e, aos 12 minutos, Balbuena empatou para o time paulista. Perseguindo o desempate, o Corinthians fez seu segundo gol em jogada finalizada por Yuri Corinthians Alberto aos 18 minutos da etapa inicial, que terminou com o placar de 2 a 1 para o Corinthians.

O Inter buscou romper a defesa de Cássio e, aos 21 minutos da segunda etapa, Alan Patrick empatou para a equipe gaúcha, placar 2 a 2.

No Mineirão, Cruzeiro-MG e Criciúma-SC ficam no empate

Em Belo Horizonte, no Mineirão, o encontro entre Cruzeiro-MG e Criciúma-SC, pelo Brasileiro Série B, quem abriu o placar foi Igor, que marcou a favor do Criciúma aos 40 minutos do primeiro tempo

O Cruzeiro correu atrás do lucro na busca do empate – com o Mineirão lotado – e Bruno Rodrigues conseguiu fazer 1 a 1, aos 45 minutos do segundo tempo.

Botafogo vence fortaleza no Castelão

No Castelão, a partida entre Botafogo e Fortaleza pela 25ª rodada do Brasileiro, terminou com a vitória do Botafogo, que marcou aos 35 do 1º tempo, gol de Eduardo. Marçal fez dois gols na segunda etapa e Moisés marcou o único gol do Fortaleza. Placar final Botafogo 3 a Fortaleza 1.