Corinthians empata com lanterna do Paraguaio em estreia na Sul-Americana

Por um melhor toque de bola, Mancini trocou Xavier por Cantillo na virada para a etapa final, mas não conseguiu resolver as dificuldades. Quem esteve mais perto de chegar ao triunfo foi o time paraguaio: Sosa, com liberdade na intermediária, arriscou um chute forte e acertou o travessão de Cássio.

Poderia ter sido pior. A equipe dirigida por Vagner Mancini escapou da derrota com a ajuda do travessão e somou seu primeiro ponto na competição. Ficou assim em segundo lugar no Grupo E, ao lado do próprio River e atrás do Peñarol, que goleou o Sport Huancayo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians manteve em sua estreia na Copa Sul-Americana o nível que vem apresentando na maior parte de seus jogos desde o início de temporada. Em uma partida fraca realizada em Assunção, teve dificuldade para criar e não conseguiu nada além de um empate por 0 a 0 com o paraguaio River Plate, último colocado do campeonato de seu país.

