Com gol nos acréscimos, Ponte vence o São Caetano de virada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta venceu de virada o São Caetano por 2 a 1 nesta quinta-feira (22), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, em pleno estádio Anacleto Campanella. A equipe da casa abriu o placar com Caetano, mas, ainda na etapa inicial, Camilo empatou em cobrança de pênalti. Já aos 46 minutos do segundo tempo, Moisés marcou o segundo da Ponte, que, agora com dez pontos, empatou nesse quesito com a vice-líder do Grupo B, a Ferroviária. O time do ABC Paulista, por sua vez, segue sem vencer no torneio e ocupa a lanterna geral, com dois pontos.