Corinthians é reforçado por cinco garotos da base em reapresentação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, diante do América-MG, o Corinthians retornou aos treinos nesta segunda-feira (7), no CT Joaquim Grava.

Em campo, o técnico Sylvinho comandou uma atividade de marcação e de troca de passes com os reservas, que foram acompanhados de cinco garotos das categorias de base —o goleiro Alan Gobetti, os zagueiros Belezi e Léo Paraíso, além dos laterais Igor Formiga e Reginaldo. Foi realizado ainda um coletivo.

Os atletas que enfrentaram o América-MG no domingo (6) não foram a campo e realizaram exercícios regenerativos na parte interna do CT Joaquim Grava. A comissão técnica trabalhou apenas com os reservas, mas já pensando no jogo da próxima quarta (9), diante do Atlético-GO, em Goiânia, pela Copa do Brasil.

O Corinthians perdeu o jogo de ida, em São Paulo, por 2 a 0, e precisa vencer por três ou mais gols de diferença para assegurar a vaga para as oitavas de final da competição nacional. Caso vença por dois gols de diferença, o time alvinegro disputará a classificação nas cobranças de pênalti.

Neste terça (8) pela tarde, já com os titulares em campo, o técnico Sylvinho comandará um treino tático e irá preparar a equipe para o duelo decisivo da próxima quarta (9), às 21h30 (horário de Brasília), em Goiânia.