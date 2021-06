Corinthians é eliminado na Copa do Brasil e acumula fracassos na temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians aumentou nesta quarta-feira (9) a coleção de fracassos que tem acumulado na temporada. Desta vez, a equipe alvinegra foi eliminada na terceira fase da Copa do Brasil pelo Atlético-GO.

No estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o time do técnico Sylvinho em nenhum momento mostrou que poderia reverter a desvantagem do jogo de ida, quando perdeu em casa por 2 a 0, e não passou de um empate sem gols.

Para um time que precisava vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênalti, ter tido somente 11 finalizações, a maioria delas sem levar grande perigo, é prova de que a equipe esteve longe de mostrar capacidade para avançar às oitavas de final.

Eliminado ainda na fase de grupos da Copa Sul-Americana e superado pelo rival Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians vive um momento de instabilidade em 2021.

Sylvinho, aliás, chegou ao clube logo após a queda no Estadual, para substituir Vagner Mancini, e já é alvo de constantes críticas da torcida.

Agora, ele terá somente a disputa do Campeonato Brasileiro pela frente, competição na qual o clube não demonstra, neste momento, ter condições de brigar pelo título.

Nas duas primeiras rodadas, venceu o América-MG, por 1 a 0, mas perdeu na abertura justamente diante do Atlético-GO, por 1 a 0, na estreia do treinador recém-contratado.

Na partida em que saiu vencedor, a postura dos corintianos foi bem cautelosa. Depois de abrir o placar logo no começo do jogo, administrou o vantagem até o fim. Foi uma tática que dificilmente poderia ser eficiente diante de um rival mais organizado como o Atlético-GO.

A mais nova eliminação no torneio mata-mata também terá impacto nos cofres do clube. Pela disputa da terceira fase, o Corinthians embolsou R$ 1,7 milhão. Já o time de Goiânia levou R$ 2,7 milhões por avançar às oitavas de final.

Para a sequência da temporada, contudo, a equipe dirigida por Eduardo Barroca poderá ter um desfalque importante. Ainda no primeiro tempo da partida, o lateral Igor Cariús teve de deixar o duelo de ambulância, após levar uma pancada na nuca em uma dividida com Luan.

Apesar de sair do gramado acordado e consciente, ele foi levado a um hospital para ficar em observação.

O próximo compromisso do Atlético-GO será contra o Cuiabá, na segunda-feira (14), pelo Brasileiro. Já o Corinthians volta a campo no sábado (12), quando terá o clássico com o Palmeiras.

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Ddu, Nathan, Éder e Igor Cariús (Arthur Gomes) (Natanael); Willian Maranhão, Marlon Freitas, Ronald (Pablo Dyego) e João Paulo (Oliveira); Natanael e Zé Roberto (Lucão). T.: Eduardo Barroca.

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez, João Victor (Ramiro), Gil e Lucas Piton; Roni, Cantillo, Gabriel (Adson) e Araos (Mateus Vital); Luan (Jô) e Gustavo Mosquito (Léo Natel). T.: Sylvinho

Estádio: Antônio Accioly, Goiânia (GO)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores (RN)

Cartões amarelos: Natanael (ACG); Gabriel, Ramiro, Raul, Adson e Bruno Méndez (COR)