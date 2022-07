Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado; veja desfalques e escalações

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), às 19h (horário de Brasília), na Arena Neo Química, em partida válida pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.

Após a derrota de 2 a 0 no jogo contra o Atlético-GO na última quarta (27), o Corinthians busca manter o foco no Brasileirão. O técnico Vítor Pereira deve ter dois desfalques, sendo Renato Augusto que está em fase de transição física e Raul Gustavo com uma lesão da coxa.

A provável escalação do time é: Cássio; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Balbuena e Lucas Piton (Fábio Santos); Cantillo, Roni e Fausto Vera (Giuliano); Gustavo Mosquito, Adson e Róger Guedes (Yuri Alberto). Ficam pendurados: Du Queiroz, Giovane e Raul Gustavo.

O Botafogo vem de vitória após o jogo com o Athletico-PR no último sábado (23). Para a disputa contra o Corinthians, o técnico Luís Castro deve manter o time que esteve na última vitória. Jeffinho deve permanecer no ataque do time titular.

A provável escalação é: Gatito; Daniel Borges, Sampaio, Mezenga (Kanu) e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo (Oyama) e Lucas Fernandes; Piazon, Jeffinho e Erison.

Ficam pendurados: Hugo, Erison, Philipe Sampaio, Del Piaget e Lucas Fernandes. Na partida, ficam fora: Breno, Kayque, Victor Cuesta, Diego Gonçalves, Del Piage, Gustavo Sauer, Rafael, Victor Sá e Joel Carli.

Na arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS); assistente 1 Jorge Eduardo Bernardi (RS); assistente 2 Luciano Beiersdorf Flor (RS). No VAR fica Daniel Bins (RS); quarto árbitro Lucas Canetto Bellote (SP).