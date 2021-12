Corinthians dificulta liberação e trava ida de Richard para o Santos

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos tentou e não conseguiu a contratação de Richard, meio-campista do rival Corinthians. Não há mais negociação em andamento. O Santos esperava a rescisão de Richard com o Corinthians, mas o time paulistano cogita utilizá-lo em 2022. E só liberaria o jogador de 27 anos por meio de composição financeira. O Corinthians pediu para Richard abrir mão de uma dívida ou que o Santos arcasse com esse débito. O Santos, porém, não gostou das condições e interrompeu a conversa. Richard viu a opção do Santos com bons olhos, principalmente por causa da concorrência no Corinthians. Gabriel, Cantillo, Xavier, Du Queiroz, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto e Roni podem desempenhar a mesma função. Richard foi titular durante a maior parte do empréstimo ao Athletico nas duas últimas temporadas. O contrato do volante com o Corinthians é válido até o fim de 2022. Richard e seus representantes esperam a confirmação do Timão sobre a reintegração ao elenco no próximo ano. A ideia é ter definição rápida para saber se será necessário buscar outras propostas. Sem Richard, o Santos procura um meio-campista defensivo no mercado. Willian Maranhão, de saída do Atlético-GO, é avaliado. O Santos só acertou até agora com o zagueiro Eduardo Bauermann, ex-América-MG, e o meia Bruno Oliveira, emprestado pela Caldense.

