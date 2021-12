Atlético-MG cogita vender shopping por R$ 350 milhões para abater dívidas

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - A dívida do Atlético-MG já passou de R$ 1,3 bilhão e o clube projeta que o valor será de aproximadamente R$ 340 milhões no fim de 2026. Um dos caminhos para a reduzir a quantia passa pela venda do shopping Diamond Mall, ou seja, 49,9% da porcentagem que o clube ainda detém do empreendimento.

O centro comercial foi erguido no mesmo local do antigo estádio Antônio Carlos, utilizado pelo time entre as décadas de 1920 e 1950. Localizado em Lourdes, um dos bairros mais nobres de Belo Horizonte (região centro-sul da capital mineira), o shopping já rendeu quase R$ 300 milhões ao clube. Em 2017, o Atlético aprovou a venda de 50,1% do empreendimento para construir a Arena MRV. Mas como a transação aconteceu meses depois, o clube recebeu mais de R$ 290 milhões pelo negócio.

A venda da parte do shopping que ainda pertence ao Atlético voltou a ser assunto no conselho deliberativo do clube na noite passada (21). Os conselheiros do Galo se reuniram para apreciação do orçamento do clube para 2022. No documento, consta a possibilidade de negociar o centro comercial por R$ 350 milhões. Com o dinheiro, o Atlético teria capacidade de pagar parte das dívidas e até mesmo negociar valores pendentes para conseguir abatimento nos juros.

O conselho deliberativo aprovou o orçamento, que prevê faturamento de R$ 821 milhões em caso de venda do shopping. No entanto, o assunto ainda será tratado em nova reunião. Mas não é algo simples de acontecer. será necessária esforço muito grande da diretoria executiva, para poder mobilizar os conselheiros do clube. Qualquer venda de imóvel do Atlético precisa ser aprovada por dois terços do conselho deliberativo.

Sem considerar a venda do Diamond Mall, o orçamento alvinegro para 2022 prevê faturamento de R$ 471 milhões, sendo que R$ 447 milhões vão utilizados exclusivamente no futebol.