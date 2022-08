Corinthians começa sequência decisiva enfrentando Fortaleza neste domingo

SÃO PAULO/SP - A classificação na última quarta-feira (17) fez o Corinthians renascer na temporada depois de uma semana dura, dentro e fora de campo. Ao golear o Atlético-GO por 4 a 1 e se classificar na Copa do Brasil, o time alvinegro apagou o incêndio da eliminação na Libertadores e da derrota no clássico e abriu caminho para o clube olhar para frente.

Pensando para a frente, o Corinthians agora tem uma visita ao Fortaleza às 18h (de Brasília) deste domingo (21), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pelo Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o time ocupa a terceira posição com 39 pontos, e busca a vitória para defender a permanência no G4.

Depois disso, o clube alvinegro volta a pensar na Copa do Brasil: o primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense é na próxima quarta-feira (24)

O sorteio do mando de campo das semifinais da ocorreu nesta sexta-feira (19), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ex-treinador e campeão do mata-mata nacional pelo time alvinegro em 2002, Carlos Alberto Parreira sorteou a bolinha de número quatro, que determinou que o Corinthians decida a vaga na final contra o Fluminense, na Neo Química Arena, no dia 14 de setembro.

Até lá, o time alvinegro terá uma nova sequência de partidas decisivas, que podem definir o rumo da equipe não só no restante da temporada, mas também na sequência para 2023. Caso não consiga a vaga para a próxima Copa Libertadores via Campeonaro Brasileiro, o time alvinegro vê a Copa do Brasil como um caminho mais curto para chegar ao principal torneio do continente.

Após visitar o Fortaleza neste domingo, o Corinthians retorna à região sudeste para encarar o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida do mata-mata nacional na quarta-feira (24). Na sequência, o time comandado por Vítor Pereira ficará pelo menos dez dias em São Paulo, onde terá tempo para treinar —coisa que ficou fora da agenda do time por falta de tempo.

Já no próximo sábado (27), o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino pela 24ª rodada do Brasileiro, pensando em manter a perseguição aos líderes Palmeiras e Flamengo. Três dias após o aniversário do clube, dia 1º de setembro, o Corinthians recebe o Internacional em Itaquera, rival direto na briga pelo G6. Hoje, o time de Mano Menezes está apenas a três pontos do time de Vítor Pereira na tabela.

Próximo desafio

Após o duelo interestadual, o Corinthians terá a semana livre para o técnico português ter mais um duelo decisivo: dessa vez, encara o São Paulo no Morumbi. Apesar do bom momento, Vítor Pereira vem sofrendo críticas por não ter desempenho regular nos clássicos, fora o clima de revanche pela derrota na semifinal do Campeonato Paulista desse ano. Mais um jogo com ar de decisão para o time alvinegro.

No dia 14 de setembro, o Corinthians fecha a sequência em casa, no duelo decisivo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, e ainda terá mais alguns dias em São Paulo antes de embarcar rumo a Minas Gerais para visitar o América-MG pelo Brasileiro, no sábado (17).

Para a partida deste domingo, Vítor Pereira ainda não deve contar com Maycon, que trata uma fratura no dedo do pé, Paulinho, que se recupera de cirurgia no joelho, e Rafael Ramos, com lesão na coxa.

O técnico também pode fazer alterações no time que começa em campo, pensando na decisão contra o rival carioca durante a semana.

Assim, uma possível escalação inicial do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Raul Gustavo (Gil) e Lucas Piton; Roni (Du Queiroz), Cantillo e Giuliano; Adson (Gustavo Mosquito), Róger Guedes (Giovane) e Yuri Alberto (Júnior Moraes).

O Fortaleza, por sua vez, pode ter até cinco desfalques: o zagueiro Marcelo Benevenuto, o atacante Thiago Galhardo e o volante Zé Welison cumprem suspensão, e o lateral-direito Tinga e o meia Lucas Crispim apareceram no último boletim médico do time, e são dúvidas para a partida.

Em compensação, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com Juninho Capixaba, que volta de suspensão, e o atacante Pedro Rocha, que pode estrear. Portanto, uma possível escalação do Fortaleza tem: Fernando Miguel; Brítez, Tite, Ceballos e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald e Hércules (Romero); Moisés, Romarinho e Robson.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (21)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere