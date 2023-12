Corinthians breca saída de Moscardo e vê chance de mudar imagem no mercado

O novo presidente disse aos dirigentes dos clubes que estaria sempre aberto a conversar, mas voltou com a intenção de valorizar mais os ativos do clube.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vê o assédio por Gabriel Moscardo como chance de mudar a imagem do clube no mercado.

