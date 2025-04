Corinthians arranca empate sofrido na Colômbia e respira na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians arrancou um empate sofrido do América de Cali, na Colômbia, na noite desta terça-feira (08), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O América de Cali abriu o placar com Luís Ramon, em falha da zaga alvinegra no primeiro tempo.

Matheuzinho deixou tudo igual, em finalização que ainda desviou no zagueiro adversário, na segunda etapa.

A partida foi marcada por homenagens ao colombiano Freddy Rincón, ídolo de Corinthians e América. Em memória a Rincón, as equipes utilizaram patch nos uniformes e o nome da lenda nas camisas. Pelo clube paulista, o ex-volante atuou de 1997 a 2000 e teve outra passagem em 2004, período em que conquistou um estadual (1999), duas vezes o Brasileirão (1998 e 1999) e o Mundial de 2000.

Com o resultado, o Corinthians marcou o primeiro ponto no Grupo C, na terceira colocação. Apenas o primeiro colocado da chave avança direto para a próxima fase, enquanto o segundo passa por uma espécie de repescagem e vai enfrentar um eliminado da Libertadores.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (12), contra o Palmeiras, pela 3ª rodada do Brasileirão. O Dérbi será na Arena Barueri, às 18h30 (de Brasília).

CORINTHIANS RESERVA FAZ FEIO, E MUDANÇAS FUNCIONAM

A ausência da maioria dos titulares pesou para o Corinthians, que não conseguiu ser criativo durante o primeiro tempo. Foram 45 minutos sofríveis diante do América de Cali, com muitos erros de passe e quase nenhum poderio ofensivo. O trio de ataque -Romero, Talles Magno e Héctor Hernández- não conseguiu finalizar nenhuma vez ao gol de Soto.

Por outro lado, os colombianos envolveram o Corinthians na troca de passes e tiveram as melhores chances, mesmo depois de abrir o placar. O primeiro gol do América saiu em erro de marcação de Félix Torres, que não acompanhou Luis Ramos e deixou o camisa 9 livre para finalizar.

Os problemas permaneceram na segunda etapa, e Ramón Díaz decidiu mudar por "atacado". Carrillo, Bidon e Yuri Alberto entraram nos lugares de Martínez, Maycon e Talles. As mudanças geraram outra dinâmica no sistema ofensivo do time corinthiano, que passou a assustar a defesa adversária.

O Corinthians lutou para conseguir o empate, que saiu em jogada "chorada" de Héctor e Matheuzinho. No entanto, o lance do gol nasceu em uma linda inversão de Carrillo, que saiu do banco para mudar a postura da equipe.

AMÉRICA DE CALI

Jorge Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Carrascal, Eder Álvarez (Leys e Lucumí), Barrios, Juan Quintero e Vergara (Cavadia); Luis Ramos. Técnico: Jorge da Silva

CORINTHIANS

Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho (Cacá) e Matheus Bidu; Maycon (Breno Bidon), Martínez (Carrillo) e Ryan (Alex Santana); Romero, Talles Magno (Yuri Alberto) e Héctor Hernández. Técnico: Ramón Díaz

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Amarelos: Carrascal, Álvarez, Pestaña e Cavadia (AME); Martínez, Matheuzinho, Félix Torres (COR)

Gols: Luís Ramos, aos 23'/2ºT; Matheuzinho, aos 36'/2ºT