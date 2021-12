Corinthians arranca empate e deixa Grêmio por um fio de ser rebaixado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio segue vivo na luta contra o rebaixamento, mas por um fio. Neste domingo (5), o tricolor gaúcho conseguiu empatar com o Corinthians, em Itaquera, por 1 a 1, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Se perdesse, o Grêmio estaria rebaixado. Chegou a estar vencendo por 1 a 0, com gol de Diego Souza ainda no primeiro tempo, mas Renato Augusto, aos 40 minutos da segunda etapa, marcou um golaço de fora da área para igualar o placar.

Com o empate, a equipe tricolor foi a 40 pontos e segue na 18ª posição da tabela.

Agora, para ainda ter chance de escapar da queda à Série B, o time gremista precisa torcer por derrota de Cuiabá ou Juventude, que ainda não jogaram nesta rodada.

As duas equipes entram em campo nesta segunda-feira (6). Enfrentam, respectivamente, Fortaleza e São Paulo. Caso ambos consigam pelo menos um ponto, não há mais chance de sobrevivência para o Grêmio.

Se Cuiabá ou Juventude perderem, ficarão empatados com o Bahia, com 43 pontos.

Dessa forma, o Grêmio, atualmente 18º colocado, chegaria para a última com chances de chegar a esses mesmos 43 pontos.

O time gremista precisa subir ao 16º lugar para escapar do rebaixamento. Portanto, precisa vencer seu jogo e torcer para pelo menos duas das equipes com 43 pontos perderem na rodada final --assim, a equipe gaúcha escaparia no critério de desempate, por ter mais vitórias.

Todos os duelos da última rodada acontecem às 21h30 da próxima quinta-feira (9). O Grêmio joga em casa, mas encara ninguém menos que o já campeão do Brasileiro, o Atlético-MG.

Já o Corinthians, mesmo com o empate, garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem.

Isso porque o Fluminense, 7º colocado, perdeu para o Bahia neste domingo. Assim, o time do técnico Sylvinho (que tem 56 pontos e está em 4º lugar), pode descer apenas até a 6ª posição.

No entanto, o Corinthians perdeu a chance de se vingar do rebaixamento de 2007.

Naquela ocasião, os corintianos enfrentaram justamente o Grêmio, na última rodada do campeonato. O jogo terminou em 1 a 1 e decretou a queda do time alvinegro --com direito a grande festa da torcida gaúcha.

Na última rodada, o Corinthians encara o Juventude, que briga para não cair para a Série B.

CORINTHIANS

Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier (Gabriel Pereira), Giuliano (Gustavo Mosquito), Renato Augusto, Willian (Luan) e Róger Guedes; Jô (Vitinho). T.: Sylvinho

GRÊMIO

Gabriel Grando; Rafinha (Vanderson), Kannemann, Geromel e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Sarará), Lucas Silva e Campaz (Villasanti); Jhonata Robert (Ruan), Ferreira e Diego Souza (Borja). T.: Vagner Mancini

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ)

Cartões amarelos: Róger Guedes (COR); Kannemann, Rafinha e Pedro Geromel (GRE)

Gols: Diego Souza (GRE), aos 40'/1ºT; Renato Augusto (COR), aos 40'/2ºT