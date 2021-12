Atlético-MG brilha em jogo da taça e bate o Bragantino no Mineirão

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com o Mineirão tomado para a entrega da taça do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 3 na tarde deste domingo (5), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes buscaram o ataque o tempo todo e proporcionaram uma bela partida para os mais de 60 mil torcedores no Gigante da Pampulha, com reviravoltas. O Atlético saiu na frente com Keno, sofreu a virada, depois chegou a quatro gols e viu o Bragantino descontar no fim.

Os gols do Atlético foram marcados também por Zaracho, Savarino e Hulk. O Bragantino anotou com Ytalo e Arthur, duas vezes.

Com o resultado, o Atlético aumentou a vantagem na ponta para 84 pontos. No jogo de despedida da competição, na próxima quinta-feira (9), a equipe enfrenta o Grêmio, que luta para se salvar do rebaixamento.

Já o Bragantino estacionou nos 53 e precisa de uma vitória, diante do Internacional, na última rodada, para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores sem depender de outros resultados.

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano, Junior Alonso, Nathan Silva (Rever) e Guilherme Arana; Jair (Allan), Tche Tche (Alan Franco) e Zaracho; Nathan (Savarino), Keno e Diego Costa (Hulk). T.: Cuca

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Natan, Fabrício Bruno e Luan Cândido; Jadsom Silva, Emiliano Martinez (Praxedes), Cuello (Bruno Tubarão); Artur, Helinho e Ytalo (Alerrandro). T.: Maurício Barbieri

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Hulk (CAM); Helinho e Arthur (RBB)

Gols: Keno (CAM), aos 19', e Ytalo (RBB), aos 38'/1ºT; Artur (RBB), ao 1' e aos 54', Zaracho (CAM), aos 6', Savarino (CAM), aos 32', e Hulk (CAM), aos 42'/2ºT