Corinthians amplia crise com nova derrota em casa para o Atlético-GO

Até o segundo confronto com os goianos, o treinador recém-contratado precisará encontrar novas formas de fazer o time atacar. Sem escalar um centroavante de ofício, ele apenas olhava a sua equipe insistir em bolas cruzadas na área. Um artifício facilmente controlado pela defesa do Atlético.

Uma nova desclassificação agravaria a crise que assola o clube do Parque São Jorge, eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista e na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Foram esses os resultados que levaram à demissão de Vagner Mancini e à contratação de Sylvinho, que não começou bem.

O mais novo fracasso obrigará o Corinthians a, pelo menos, vencer por dois gols de diferença na partida de volta, na próxima quarta-feira (9), em Goiânia, para levar a disputa para os pênaltis. Para ficar com a vaga nas oitavas de final no tempo normal, terá de ganhar por três gols de diferença.

A equipe voltou a apresentar os problemas que causaram o revés do último domingo (30), por 1 a 0, diante do mesmo adversário, na abertura do Campeonato Brasileiro. Sem criatividade na frente e com linhas de marcação espaçadas, os corintianos ainda sofreram dois gols de contra-ataque, um de Ronald e outro de João Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.