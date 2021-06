Ataque resolve, e Fluminense derrota o Bragantino na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0 nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O time tricolor dominou a maior parte do jogo e contou com gols de Fred e Abel Hernández na segunda etapa para sair na frente em um dos confrontos mais equilibrados do torneio.

Essa foi a estreia do Fluminense na Copa do Brasil. O clube carioca entrou diretamente na terceira fase por ser um dos representantes nacionais na Copa Libertadores da América. Já o Bragantino teve de passar por Mirassol e Luverdense antes de chegar a esta etapa.

O resultado deixou o Fluminense em boa situação para avançar às oitavas de final. Na partida de volta, na próxima quarta (9), as equipes voltam a se enfrentar em Bragança Paulista (SP), com o time tricolor podendo até perder por um gol de diferença.

Antes da disputa da vaga, Fluminense e Bragantino jogarão no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O clube carioca encara o Cuiabá no domingo (6), no Maracanã, enquanto os paulistas enfrentam o Bahia no sábado (5), em casa.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Wellington) e Nene (Ganso); Caio Paulista (Luiz Henrique), Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Kayky). T.: Roger Machado

RED BULL BRAGANTINO

Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Ramires (Jadsom), Lucas Evangelista e Cuello (Alerrandro); Artur, Helinho e Ytalo (Pedrinho). T.: Maurício Barbieri

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de Souza (MG)

Cartões amarelos: Fred e Yago Felipe (FLU); Aderlan (RBB)

Gols: Fred (FLU), aos 15', e Abel Hernández (FLU), aos 24'/2ºT