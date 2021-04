Corinthians altera planos e reapresentação do elenco sub-23 é adiada

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians alterou os planos da reapresentação dos atletas da categoria sub-23, inicialmente agendada para esta segunda-feira (12). Como o Governo do Estado de São Paulo comunicou o retorno da fase vermelha no plano de contenção à pandemia na última sexta-feira (9), o clube não teve tempo hábil para se programar e realizar os testes da Covid-19. A tendência é de que o elenco retorne aos treinamentos presenciais ainda nesta semana.

O adiamento da reapresentação dos atletas se dá por uma questão prática. Isto porque, alguns nomes do elenco vivem na cidade de São Paulo apenas durante o período de treinos e jogos, mas são de outras regiões do Brasil. Como as atividades presenciais estavam interrompidas desde o dia 4 de março, alguns atletas retornaram para suas casas e não estavam na capital paulista.

O Corinthians agora se organiza para agilizar o retorno de todos os 21 atletas e a realização dos testes para covid-19 antes da reapresentação. O clube ainda não tem uma data definida para que os jogadores voltem a trabalhar presencialmente com o técnico Danilo no CFA (Centro de Formação de Atletas) do clube, localizado ao lado do CT Joaquim Grava, mas trabalha com a possibilidade de que seja ainda nesta semana.

Ao todo, o atual grupo de aspirantes do Corinthians conta com 23 atletas, mas o lateral Igor Formiga e o meia Adson estão treinando com o elenco profissional sob os cuidados de Vagner Mancini, e aguardam uma oportunidade no Campeonato Paulista.