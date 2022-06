Corinthians abre semana decisiva com mais dúvidas que certezas no meio

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Boca Juniors vai encontrar um Corinthians bastante diferente daquele que aplicou 2 a 0 nos argentinos durante a última visita à Neo Química Arena pela Libertadores. Os times se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas do campeonato continental. O técnico Vítor Pereira abre a semana de preparação para o duelo com muitos problemas e poucas soluções no meio-campo.

No jogo válido pela fase de grupos, o português utilizou cinco atletas de meio-campo: o trio titular com Maycon, Du Queiroz e Renato Augusto, além de Paulinho e Cantillo que vieram do banco no decorrer da partida. Desta vez, no entanto, Pereira pode não ter nenhum deles à disposição para esta terça-feira.

Maycon, Paulinho e Cantillo são carta fora do baralho. Autor dos dois gols da vitória na fase de grupos, Maycon tem uma lesão grau três no adutor da coxa direita. Paulinho fez cirurgia no joelho e está em recuperação. Já o colombiano Cantillo está suspenso.

Quem tem chance de entrar em campo são Du Queiroz e Renato Augusto. O experiente meia não joga desde o dia 19 de junho com um desconforto na panturrilha, mas é tratado como dúvida. Já Du Queiroz deixou o clássico contra o Santos com dores musculares e também se tornou dúvida.

Com tantos problemas, nem o próprio Vítor Pereira sabe quem irá a campo no duelo mata-mata.

"Lá estou eu a inventar outra vez, depois me chamam de professor Pardal, eu sou obrigado a inventar. Hoje coloquei o Piton para ver se por dentro ele conseguia nos ajudar alguma coisa. Vamos imaginar que o Renato não volte e o Du esteja fora, e sem o Cantillo, sem o Maycon, sem Paulinho. Nunca imaginei que iam me chamar de professor Pardal no futebol, precisei vir ao Brasil para me chamarem de professor pardal. Quem vai jogar? Nem eu sei", disse na coletiva após o empate por 0 a 0 no clássico contra o Santos, no último sábado (25).

Se não quiser realizar improvisações como a de Piton, Vítor Pereira tem como principais opções para o setor os volantes Roni e Xavier e o meia Giuliano. Outra opção mais comum seria trazer Willian por dentro e abrir Mantuan e Adson.

O Corinthians também tem como novidade a inscrição de quatro atletas: o lateral-direito Rafael Ramos, o zagueiro Bruno Méndez, e os atacantes Wesley e Giovane, da base. Eles entram no lugar do goleiro Alan Gobetti, do meia Keven, do centroavante Jô, que rescindiu o contrato, e do lateral-esquerdo Reginaldo, que está emprestado ao Tombense.

Uma possível escalação do Corinthians tem:

Cássio, Fagner (Rafael Ramos), João Victor (Robert Renan), Raul Gustavo e Lucas Piton (Fábio Santos); Xavier (Du Queiroz), Roni e Giuliano; Gustavo Mantuan, Willian (Adson) e Róger Guedes.

O Boca Juniors, por sua vez, será desfalcado pelo zagueiro Nicolás Figal, que sofreu uma lesão no joelho, e o lateral Frank Fabra, que cumpre suspensão após ter tomado o terceiro cartão amarelo na fase de grupos. Eduardo Salvio está relacionado, mas como foi vendido ao Pumas, do México, não deve começar a partida. Uma possível escalação do técnico Sebastián Battaglia, segundo noticiou o jornal Olé, tem tem: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo e Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto e Sebastián Villa.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (28)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

VAR: Juan Soto (VEN)

Transmissão: SBT e Conmebol TV