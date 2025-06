Coreia do Sul vence o Iraque e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

A Coreia do Sul se junta a Irã, Japão, Uzbequistão e Jordânia entre os classificados da Ásia. Esta será a 12ª participação dos sul-coreanos em Copas, com destaque para a campanha de 2002, quando foram semifinalistas como país-sede.

Hyeon-Gyu e Jim-Kyu marcaram os gols da partida, que teve o Iraque com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Al-Hamadi.

A Coreia do Sul garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Iraque por 2 a 0 fora de casa, nesta quinta-feira (5). Com a vitória, os sul-coreanos chegaram a 19 pontos e asseguraram a liderança do Grupo B das Eliminatórias Asiáticas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.