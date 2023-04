Copa do Nordeste 2024 tem clubes definidos

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Com o final dos campeonatos estaduais e a definição dos finalistas de outros neste último final de semana, a Copa do Nordeste de 2024 já tem todos os 28 clubes que participarão confirmados.

COMO FORAM DEFINIDOS OS TIMES

Alagoas, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte têm direito à vaga para três equipes. Apenas uma destas é válida para fase de grupos.

Sergipe e Piauí tiveram cada um, dois classificados ao regional sendo destinando o campeão e o melhor. Apenas o campeão vai para a fase de grupos.

Bahia, Ceará e Pernambuco possuem quatro vagas cada, sendo duas diretamente na fase de grupos. As outras duas são para fase preliminar do regional.

OS CLUBES PARTICIPANTES

Bahia

Grupo: Bahia (campeão) e Vitória (29º no ranking)

Pré-Copa do Nordeste: Juazeirense (57º no ranking) e Jacuipense (vice no Estadual)

Pernambuco

Grupo: Sport (campeão) e Náutico (37º no ranking)

Pré-Copa do Nordeste: Santa Cruz (59º no ranking) e Retrô (vice no Estadual)

Alagoas

Grupo: CRB (campeão)

Pré-Copa do Nordeste: CSA (28º no ranking) e ASA (vice no Estadual)

Rio Grande do Norte

Grupo: campeão (ABC ou América)

Pré-Copa do Nordeste: classificado pelo ranking (ABC/44º ou América/62º) e Potiguar de Mossoró (3º no Estadual)

Paraíba

Grupo: Treze (campeão)

Pré-Copa do Nordeste: Botafogo (56º no ranking) e Sousa (vice no Estadual)

Sergipe

Grupo: Itabaiana (campeão)

Pré-Copa do Nordeste: Confiança (47º no ranking e vice estadual)

Piauí

Grupo: River (campeão piauiense em 15/04)

Pré-Copa do Nordeste: Altos (58º no ranking)

NOVATOS

A próxima edição da Copa do Nordeste terá dois novatos. Maranhão, do estado homônimo, e Iguatu, do Ceará.

FINAL DA EDIÇÃO 2023

A partida da volta entre Sport e Ceará acontece no dia 3 de maio, na Ilha do Retiro, em Recife. O primeiro jogo foi vencido pelo Ceará pelo placar de 2 a 1.

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT Nordeste, na TV aberta - para os Estados da região -, ESPN, na TV fechada, e Nosso Futebol, no pay-per-view. O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.