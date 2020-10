Copa do Brasil define oitavas com entrada dos times da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF definiu nesta quinta-feira (1º) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.

O sorteio foi realizado na sede da CBF e colocou frente a frente, por exemplo, Palmeiras e Red Bull Bragantino, Corinthians e América-MG, e Santos e Ceará.

Rogério Ceni, hoje treinador do Fortaleza, reencontrará o clube onde fez história como goleiro, o São Paulo. Flamengo e Athletico-PR, que já decidiram o torneio, também se enfrentam. Os jogos ainda não tem data.

Nesta fase do torneio, são inclusas as equipes que disputam a Copa Libertadores, e os campeões da Série B de 2019 (Red Bull Bragantino), da Copa Verde de 2019 (Cuiabá) e da Copa do Nordeste de 2019 (Fortaleza).

Os times que já estavam na competição são: América-MG, Atlético-GO, Botafogo, Ceará e Juventude. A premiação para quem avançar às quartas de final é de R$ 3,3 milhões.

CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

Santos x Ceará

Juventude x Grêmio

Botafogo x Cuiabá

Fortaleza x São Paulo

Flamengo x Athletico-PR

Atlético-GO x Internacional

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Corinthians x América-MG