Copa da Floresta: veja definição dos grupos definidos pela FAF

Manaus/AM - A Copa da Floresta, competição que vai reunir os povos tradicionais do interior do Estado do Amazonas, vai começar dia 16 de agosto e a Federação Amazonense de Futebol (FAF) definiou os grupos e regiões em que estão dividas as 36 seleções. As sedes ainda serão divulgadas.

