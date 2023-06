Amazonas FC bate Náutico fora de casa e dispara na liderança da Série C

Manaus/AM - O Amazonas FC segue mais líder do que nunca. Na noite dessa quarta-feira (28), a Onça-pintada bateu o Náutico por 1 a 0, com mais um gol de Sassá, e se isolou na ponta da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), em duelo válido pela 10ª rodada da competição.

Com o resultado positivo conquistado fora de casa, o time comandado pelo técnico Rafael Lacerda chegou a 18 pontos, três a mais do que o segundo colocado, Operário-PR. O Náutico, por sua vez, perdeu sua invencibilidade em casa e caiu para a sétima posição.

Na próxima rodada, o Aurinegro recebe o Pouso Alegre-MG, no estádio Carlos Zamith, às 15h (de Manaus) do próximo domingo (2). Já o Náutico vai até Porto Alegre (RS) visitar o São José, no Francisco Novelletto. A partida será disputada na segunda-feira (3), às 19h (de Manaus).