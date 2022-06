Contra o Goiás, Botafogo busca vitória após duas partidas sem vencer

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O Botafogo enfrenta o Goiás nesta segunda-feira (6), às 20h, para fechar a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há dois jogos, a equipe carioca conta com o jogo em casa, no estádio Nilton Santos (RJ), para chegar a vitória. O clube goiano precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.

Na 9ª posição da tabela, com 12 pontos, os botafogueses estão mais tranquilos que o rival. O Goiás é o primeiro time de entrada da zona da degola. Cuiabá, Atlético-GO e o lanterna Fortaleza seguem depois do esmeraldino alviverde.

Apesar da posição mais cômoda, o Botafogo não vence há duas rodadas. Empatou com o Cuiabá, em 1 a 1, e perdeu para o Coritiba em sua última partida pelo Brasileiro, por 1 a 0.

Com isso em mente, o técnico Luis Castro deve fazer mudanças na escalação do Botafogo. Umas das possibilidades é usar o atacante Vinícius Lopes e o zagueiro Joel Carli. Ambos foram liberados pelo departamento médico.

O meio campo, por sua vez, tem opções como Tchê Tchê e Patrick de Paula.

Complicado no Campeonato Brasileiro, mas vivo na Copa do Brasil após conquistar uma vaga nas oitavas de final contra o Bragantino. O time de Jair Ventura tem o retorno dos atacantes Pedro Raul e Vínícius, além do volante Caio Vinícius.

Em contrapartida, o confronto com o Botafogo será sentimental para Jair Ventura. Filho de um dos maiores ídolos do clube carioca, Jairzinho. O atual treinador do Goiás comandou a equipe do Rio de Janeiro por dez anos e também atuou em várias setores. Além de técnico principal, cuidou do time sub-20, foi auxiliar técnico, analista de desempenho e preparador físico.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Horário: 20h desta segunda-feira (6)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Transmissão: SporTV, Premiere

BOTAFOGO

Gatito; Saravia, Kanu, Victor Cuesta e Daniel Borges; Luís Oyama, Tchê Tchê e Chay; Victor Sá, Diego Gonçalves e Erison. Técnico: Luís Castro.

GOIÁS

Tadeu; Sidimar, Reynaldo e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales e Dadá Belmonte; Elvis, Apodi e Nicolas. Técnico: Jair Ventura.