Contra-ataque é maior perigo para o Corinthians de Lázaro no dérbi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico entre Corinthians e Palmeiras acontece nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e vale pela nona rodada do Campeonato Paulista O time alvinegro perdeu os últimos três dérbis e não vence o rival desde 2021.

A partida contra o rival alviverde é uma prova de fogo para o clube do Parque São Jorge. A maioria dos gols sofridos pelo Corinthians em 2023 é em jogadas de velocidade.

O técnico Fernando Lázaro admite fragilidades na defesa alvinegra, principalmente quando o time sofre desarmes. O Palmeiras tem um trio veloz na frente e deu show de contra-ataques em jogos recentes.

"Nossos gols têm sido de construção de jogadas. Agora faltam ajustes complementares: construir bem e também estar equilibrado para sofrer o mínimo possível quando a gente não finaliza" disse Fernando Lázaro, no lema de atacar primeiro e evitar contra-ataques depois.

Três dos cinco gols sofridos pelo Corinthians em 2023 foram no contra-ataque, ou pelo menos em jogadas em que o time teve que correr para trás, surpreendido pela velocidade do adversário. Foi assim na estreia contra o Red Bull Bragantino, contra o Guarani e também no segundo gol sofrido na derrota para o São Bernardo.

O Palmeiras tem Rony, Dudu e Endrick, um ataque rápido por excelência. Há uma semana, contra a Inter de Limeira, o time descolou três pênaltis em jogadas de velocidade; contra o Água Santa não correu tanto, mas também levou perigo assim.

ESCALAÇÕES

O time alvinegro não poderá contar com Guilherme Biro e Pedro, que disputaram o Sul-Americano sub-20 com a seleção, no domingo (12), e receberam folga da comissão técnica.

Por outro lado, o goleiro Cássio, que se recuperava de virose, e o lateral Fagner, que cumpriam suspensão, estão à disposição.

Uma possível escalação inicial do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Palmeiras, por sua vez, deve ter força máxima disponível para a partida -a única exceção é o goleiro Marcelo Lomba, que trata fratura na mão esquerda.

Os jogadores titulares poupados na partida contra o Água Santa, no domingo, devem estar entre os 11 iniciais.

O técnico Abel Ferreira deve ir a campo nesta quinta com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (16)

Árbitro: Raphael Claus

VAR: Marcio Henrique de Gois

Transmissão: TNT e HBO Max