Conselho do Flamengo aprova patrocínio de R$ 90 milhões por dois anos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, em reunião na noite desta quinta-feira (5), a renovação do contrato de patrocínio com a Pixbet.

O vínculo com a casa de apostas esportivas vai render ao rubro-negro R$ 90 milhões por dois anos.

O contrato atual teve uma valorização, uma vez que estava na casa de R$ 48 milhões no biênio que termina em dezembro de 2023.

O aumento no valor anual também envolve uma maior entrega de exposição e ativações do Flamengo para o patrocinador. Isso abrange esportes olímpicos.

PLANO B É O MASTER

Segundo a reportagem apurou, tal salto também envolve até mesmo possibilidade de a logo da Pixbet mudar de espaço na camisa do uniforme do time da Gávea, caso não haja renovação com o Banco BRB. Atualmente, a marca está na omoplata.

O patrocinador master do clube é o Banco BRB. A camisa tem ainda a Sil Fios e Cabos Elétricos, Mercado Livre e Assist Card.

Em 2022, o clube rubro-negro faturou R$ 149,8 milhões com patrocínio, publicidade e licenciamentos.