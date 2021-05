Conmebol veta inscrições, e River terá goleiro improvisado na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol negou o pedido do River Plate (ARG) para inscrever novos jogadores na Libertadores, o que deixou o clube em uma situação ainda mais dramática no torneio. Após um surto de Covid-19, o time terá que se se apresentar para a partida contra o Independiente Santa Fé nesta quarta-feira (19) sem reservas e com um goleiro improvisado.

Na segunda (17), o River solicitou a inscrição de novos atletas, já que contava com 20 diagnósticos positivos para a doença no elenco e apenas 11 atletas saudáveis à disposição de Gallardo —isso se Pinola, que se recupera de uma lesão, estiver apto a jogar. Caso contrário, a equipe terá que ir a campo com um jogador a menos.

O clube apelou para a seriedade da pandemia e se apoiou em uma brecha do regulamento que permite a troca de jogadores em caso de lesões. A Conmebol, no entanto, foi inflexível. Segundo o Diário Olé, a entidade alegou que o clube teve a oportunidade de inscrever 50 atletas para o torneio durante a pandemia, mas não a aproveitou, incluindo apenas 32 atletas na lista.

Com os quatro goleiros infectados, o lateral esquerdo Casco e os zagueiros Maidana e Lecanda são os cotados para assumir a posição.

River Plate e Santa Fe se enfrentam no Monumental de Núñez às 21h desta quarta. O time argentino é segundo colocado do Grupo D, com seis pontos —dois atrás do líder Fluminense.