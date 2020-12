Conmebol define datas das quartas da Libertadores; Palmeiras joga na terça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira (4), as datas e os horários dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores.

O duelo entre Libertad e Palmeiras vai "inaugurar" esta fase do mata-mata. O jogo de ida entre paraguaios e brasileiros será na próxima terça (8), às 21h30 (horário de Brasília), em Assunção. A volta, em São Paulo, acontece na outra terça (15), no mesmo horário.

Grêmio e Santos, por outro lado, fazem jogos nas duas próximas quartas-feiras (9 e 16 de dezembro), ambos às 19h15 (horário de Brasília). O primeiro confronto será em Porto Alegre.

Já o embate entre River Plate e Nacional-URU será realizado um dia depois do duelo de brasileiros, em duas quintas-feiras (10 e 17), às 21h30, também no horário de Brasília.

Por fim, o Racing espera a definição do vencedor entre Boca Juniors e Internacional. Nesta ocasião, as datas são um pouco diferentes. A ida acontece no dia 16, e a volta no dia 23, ambos às 21h30 (horário de Brasília).

Este "atraso" se deve ao fato de o jogo de ida entre argentinos e gaúchos ter sido adiado pro causa da morte de Diego Maradona.

Veja as datas e os horários das quartas de final:

- Libertad x Palmeiras (transmissão por SBT e Fox Sports)

Ida: dia 8, 21h30

Volta: dia 15, 21h30

- Grêmio x Santos (transmissão pela Fox Sports)

Ida: dia 9, 19h15

Volta: dia 16, 19h15

- River Plate x Nacional (transmissão pelo Facebook)

Ida: dia 10, 21h30

Volta: dia 17, 21h30

- Racing x Boca Juniors/Internacional (transmissão pela Conmebol TV)

Ida: dia 16, 21h30

Volta: dia 23, 21h30