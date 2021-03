Conmebol busca vacinas para permitir público na Copa América

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, disse, durante seu discurso no 74º Congresso da Conmebol, que o avanço da vacinação nos países sede do torneio, que terá início no dia 11 de junho, poderá ajudar os estádios a terem torcedores nas arquibancadas.

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (23) que trabalha com os governos da Argentina e da Colômbia para obter vacinas contra o novo coronavírus (covid-19) que permitiriam o acesso do público aos estádios durante a Copa América.

