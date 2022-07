Conmebol anuncia datas das finais de Libertadores e Sul-Americana de 2023

RIO DE JANEIRO/RJ - O Conselho da Conmebol aprovou nesta quinta-feira (7) o calendário das competições sul-americanas em 2023. A final da Libertadores será em 11 de novembro, enquanto a decisão da Sul-Americana está marcada para 28 de outubro. As duas decisões acontecem em um sábado.

No cronograma desenhado pela entidade, a Libertadores começa em 8 de fevereiro, com a primeira fase preliminar. Essa também é a data para o jogo de ida da Recopa, que envolve os campeões da própria Libertadores e da Sul-Americana de 2022. O duelo de volta será na semana seguinte, no dia 15.

Os clubes brasileiros entram na segunda fase da Libertadores —os jogos de ida estão agendados para 22 de fevereiro. A fase de grupos só começa em 5 de abril. A fase de grupos da Sul-Americana está espelhada com a da Libertadores e também começa na mesma semana do 5 de abril.

A publicação do calendário da Conmebol é importante para que a CBF construa o cronograma de competições do futebol brasileiro para o ano que vem. É uma temporada inusitada porque a Copa do Mundo 2022 em novembro antecipou a conclusão do Brasileirão. Assim, em tese, os estaduais poderão começar com antecedência maior do que o convencional.

"Temos o desenho do que pode acontecer, visualizando o que pode vir, mas são suposições. É discutir o sexo dos anjos enquanto não tiver o calendário aqui. Queremos que seja um calendário importante, sem tanta consequência para os clubes", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, na segunda-feira.