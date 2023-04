Conmebol antecipa data da final da Copa Libertadores 2023

O jogo só teve 5 mil convidados, por conta de restrições relativas à Covid-19. Assim, a Conmebol achou por bem trazer o jogo de volta ao Brasil, tanto pela questão comercial e financeira quanto pela parte logística, já que os times brasileiros se tornaram presenças frequentes no jogo mais importante do continente.

A decisão acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, e será em um sábado, com uma semana de antecedência do previsto.

SÃO PAULO/SP - A Conmebol mudou a data da final da Libertadores de 2023. A partida será no dia 4 de novembro e não mais no dia 11, como a entidade tinha previsto inicialmente.

