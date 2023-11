Confusão do Arsenal e vontade do jogador: bastidores da convocação de Jesus

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabriel Jesus foi convocado pelo técnico Fernando Diniz, mas ninguém sabe se o jogador terá condições de atuar contra Colômbia e Argentina nesta janela da data Fifa. A convocação, mesmo sem a certeza sobre as condições de jogo do atacante, se dá após recentes confusões do Arsenal com diagnóstico e também diante da vontade do jogador.

O QUE ACONTECEU

A seleção brasileira convocou 24 jogadores nesta segunda-feira (6), um a mais do que geralmente chama, justamente para incluir Jesus na lista. O atacante tem um problema muscular na coxa e não joga desde o dia 24 do mês passado.

O grau da lesão do jogador não foi divulgado pelo Arsenal e nem o próprio atleta sabe se terá condições de jogo na data. Os duelos contra Colômbia e Argentina estão marcados para os dias 16 e 21, respectivamente.

Diniz conversou com Jesus antes da convocação e o jogador demonstrou todo seu interesse em estar na lista de qualquer maneira. Ele irá correr contra o tempo para estar à disposição.

Jesus foi o último titular de Fernando Diniz no comando do ataque e o setor teve diversas novidades na atual convocação. O atacante não quer perder a chance de ter sequência como titular da seleção.

NOVA CONFUSÃO DO ARSENAL

O Arsenal não acredita que Jesus estará pronto e o próprio jogador ainda não sabe se conseguirá estar presente na Granja Comary com a seleção. No entanto, seleção e jogador vão se esforçar para dar certo, ao contrário do clube inglês.

A equipe de Londres já havia dado informações incompletas à seleção brasileira na convocação do dia 23 de setembro e tirou o atacante Gabriel Martinelli da lista de Diniz. O treinador tinha convocado o Martinelli em sua primeira chamada, mas não incluiu o jogador por causa de uma lesão.

Fora da lista da seleção, Martinelli voltou a tempo, jogou o último jogo antes da parada para a data Fifa e decidiu a vitória do Arsenal sobre o Manchester City. Internamente, Diniz lamentou a ausência do jogador e pediu à CBF para adiar ao máximo a convocação atual para evitar novos casos.

Sem informações completas vindas do Arsenal, Diniz optou por convocar Jesus e entender na hora se ele terá ou não condições de atuar. A situação é bastante diferente do que a seleção tem com Neymar: a estreia relação com Ricardo Rosa, fisioterapeuta particular do craque, deixa a seleção com informações privilegiadas sobre o estado de saúde do camisa 10. No Arsenal, Edu Gaspar, ex-CBF, é o diretor de futebol.