Confira o ranking dos vencedores da Champions League

O Liverpool, que perdeu a chance de se igualar à formação italiana, permanece em terceiro lugar, com seis, mesmo número de troféus do Bayern.

Encabeçando o ranking dos maiores vencedores da competição, com bastante folga, está o Real Madrid, com 14 conquistas, o dobro do segundo colocado, o Milan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester City derrotou a Inter de Milão neste sábado (10), em Istambul (Turquia), com um solitário gol aos 22 minutos do segundo tempo, e finalmente conquistou o título de melhor time da Europa. É a primeira vez que o time inglês ergue a tão almejada "orelhuda", a taça da Champions League.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.