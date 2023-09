Confira o card de lutas do Open Extreme Manaus que acontece em outubro

Manaus/AM - Os amantes das artes marciais já podem anotar na agenda! A 3ª edição do Open Extreme Manaus deste ano acontecerá no dia 21 de outubro, a partir das 19h, no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques. Com 16 lutas confirmadas, os combates estão divididos entre 6 de MMA e 10 na modalidade Kickboxing, nas categorias feminino e masculino.

Realizado desde 2015 com a missão de valorizar e descobrir novos talentos, o Open Extreme Manaus tem se tornado nos últimos anos, um dos principais eventos da capital amazonense no cenário esportivo. Em Junho, por exemplo, o “Troféu José Aldo” promoveu 10 lutas e homenageou o lutador amazonense José Aldo, que se aposentou dos octógonos em 2022 e desde Julho de 2023, é membro do Hall da Fama do UFC, com cerimônia realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Cards de lutas:

até 77kg – Milson Barão x Zairo Garcia

inclusão social – Mazinho Fenômeno x Felipe Fúria

até 57kg – Carol x Mônica

até 65kg – Gleucivania Alves x Karol Monteiro

até 66kg – Michel Pantoja x Maurício Almeida

até 57kg – Enzo Super Choque x Robocop

peso pena – Jaime Moura x Valdo Ferreira

peso pena – Leandro Santos x Thiago Castro

peso galo – Michael Costa – Ellyelson Capoieira

peso combinado até 55kg – Thaina Ribeiro x Amanda Victoria

peso mosca – Matheus Koka x Jacarezinho

internacional – Caleb Moctezuma x Breno Sombra

internacional – Dionatha Maia x Isay Garcia

Com informações da assessoria