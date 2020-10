Confira duelos das oitavas de Final da Libertadores

A Conmebol realizou na tarde desta sexta-feira (23) o sorteio dos jogos das oitavas de final da atual edição da Libertadores.

Os destaques são 3 dos 6 brasileiros nas oitavas de Final da Libertadores que terão pela frente adversários argentinos e campeões do torneio.

O atual campeão Flamengo mede forças com o Racing. O Internacional encara o Boca Juniors. Já o Atlético Paranaense enfrenta River Plate, vice no ano passado. O Santos também enfrenta o campeão Sul Americano, mas vindo do Equador, a LDU. Já Palmeiras e Grêmio pegam rivais de menor tradição. O verdão duela com o Delfim do Equador e o tricolor joga com o Guarani do Paraguai

Segundo a EBC, Por ter encerrado a fase de grupos na liderança Flamengo, Santos, Palmeiras e Grêmio fazem o segundo jogo dos respectivos confrontos em casa. Os duelos de ida vão ser entre os dias 24 e 25 de novembro, e os de volta entre os dias 1 e 2 de dezembro. A decisão da Libertadores será no Maracanã no ano que vem.

Os cruzamentos do mata-mata indicam confrontos entre brasileiros caso as equipes avancem. O ganhador de Santos e LDU enfrenta o de Grêmio e Guarani. Então há a possibilidade de santistas e tricolores reeditarem o duelo que definiu vaga na final da Libertadores de 2007. Na ocasião os gaúchos levaram a melhor.

Já o vencedor de Flamengo e Racing terá como adversário quem passar de Inter e Boca, ou seja, rubro-negros e colorados poderiam voltar a se encontrar nas quartas de Final. Como em 2019, quando os cariocas seguiram adiante para enfrentar o Grêmio na semifinal, um outro confronto que pode se repetir.