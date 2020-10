André Jardine anuncia convocados da seleção olímpica para amistosos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção olímpica de futebol, André Jardine, anunciou nesta sexta-feira (23) em coletiva na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a lista de convocados. Esta será a última convocação do ano para a preparação para a Olimpíada de 2021.

O coordenador das categorias de base da CBF, Branco informou que a seleção olímpica terá dois jogos amistosos. No dia 13 de novembro, às 15h (de Brasília) os convocados jogarão contra a Arábia Saudita, na cidade local de Jeddah.

Após esse jogo, no dia 16, no mesmo horário, eles entrarão em campo contra a seleção do Egito.

Logo no início da coletiva, foi anunciado que Jardine convocaria apenas jogadores que atuam fora do Brasil. Uma das justificativas apresentadas por Branco é a logística. Estão na lista Rodrygo, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, que fizeram parte da primeira lista de convocados de Tite para as Eliminatórias.

CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO OLÍMPICA:

Goleiros

Daniel Fuzato - Gil Vicente (POR)

Gabriel Brazão - Real Oviedo (ESP)

Phelipe - FC Dallas (EUA)

Laterais

Ayrton Lucas - Spartak Moscou (RUS)

Caio Henrique - Monaco (FRA)

Dodô - Shakhtar Donetsk (UCR)

Emerson - Real Betis (ESP)

Zagueiros

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Ibañez - Roma (ITA)

Luiz Felipe - Lazio (ITA)

Lyanco - Torino (ITA)

Meio-campistas

Bruno Guimarães - Lyon (FRA)

Lucas Paquetá - Lyon (FRA)

Marcos Antônio - Shakhtar Donetsk (UCR)

Maycon - Shakhtar Donetsk (UCR)

Reinier - Borussia Dortmund (ALE)

Wendel - Zenit (RUS)

Atacantes

Antony - Ajax (HOL)

David Neres - Ajax (HOL)

Evanílson - Porto (POR)

Matheus Cunha - Hertha (ALE)

Pedrinho - Benfica (POR)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)