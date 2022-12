Compare o desempenho de Messi em Copas com o de Pelé, Maradona e outros

Atingindo o feito em grande estilo, com dois gols na final, vem o questionamento: em que patamar o camisa 10 argentino está em Copas, individualmente, na comparação com outros grandes nomes, de hoje e de ontem?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a conquista na Copa do Qatar, Lionel Messi, 35, entra, em sua despedida da competição, na galeria dos grandes personagens da história dos Mundiais de futebol.

