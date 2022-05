Com título da Copa da Inglaterra, Klopp iguala marca de Alex Ferguson

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico alemão Jurgen Klopp chegou a mais uma marca histórica no Liverpool. Com o título da Copa da Inglaterra, que a equipe não conquistava desde a temporada 2005/2006, ele conquistou todos os troféus possíveis na elite do futebol inglês. Somente Alex Ferguson, quando comandava o Manchester United, havia conseguido esse feito por um único clube.

A informação é do portal especialista em estatísticas Opta Joe. Somam-se ao título da Copa da Inglaterra o Campeonato Inglês (2019/2020), a Copa da Liga Inglesa (2021/2022) e a Liga dos Campeões (2018/2019).

Os Reds ainda podem levantar mais dois troféus nesta temporada: a equipe está há três pontos do Manchester City na disputa pelo Inglês e enfrenta o Real Madrid na final da Liga dos Campeões no dia 28 de maio. Para essa reta final, porém, a equipe ganhou uma preocupação, já que Mohamed Salah saiu machucado do jogo contra o Chelsea.

Klopp chegou ao Liverpool em outubro de 2015 e renovou seu contrato até 2026.