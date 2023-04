Com surpresa de VP, Flamengo abre vantagem sobre Flu na final do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 e saiu em vantagem no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2023.

A vitória do Flamengo no Maracanã, neste sábado (1), teve Ayrton Lucas como protagonista. Ele fez o primeiro gol, deu o passe para o segundo, anotado por Pedro, e esteve envolvido em um lance que gerou o cartão vermelho direto para Samuel Xavier, lateral-direito do Fluminense.

A atuação de Ayrton Lucas chamou a atenção por conseguir mudar a lógica do jogo no segundo tempo, em uma partida na qual Vitor Pereira surpreendeu e começou com Gabigol no banco.

O jogo de volta será no dia 9, no mesmo Maracanã. O Flamengo pode até perder por 1 a 0 que será campeão. Se o Flu vencer por dois gols de diferença, leva a disputa para os pênaltis.

**SURPRESA: GABIGOL NO BANCO**

Vitor Pereira resolveu mudar algumas tradições no Flamengo. A começar pelo posicionamento do banco de reservas - ficando à direita das cabines de TV e, portanto, mais próximo do bandeirinha -e, depois, quem se sentaria nele.

O treinador barrou Gabigol e manteve Everton Ribeiro fora dos titulares, mesmo em um jogo no qual já não teria Arrascaeta, lesionado. Ao longo da semana, Gabigol passou por um trabalho de equilíbrio muscular.

Sem três integrantes do famoso quarteto ofensivo rubro-negro, o desenho no setor ofensivo teve Matheus França e Cebolinha mais próximos de Pedro. O português também não abre mão do esquema com três zagueiros, o que faz com que Varela e Ayrton Lucas virem alas e tenham mais liberdade.

Vitor Pereira já tinha inovado na escalação quando enfrentou o Fluminense na Taça Guanabara (última rodada da fase de classificação). A opção fora por um time que entregasse mais intensidade no meio-campo, sem necessariamente ter os mais habilidosos em ação logo de cara.

**CONTROLE TRICOLOR**

O primeiro tempo teve um Fluminense melhor, mais organizado e ditando o ritmo. O time de Diniz fechou os primeiros 45 minutos com 57% de posse de bola. A vitória se dava pela superioridade de desempenho no meio-campo. O Flu sabe o que fazer com a bola, embora não tenha gerado tantas chances claras de gol quanto poderia.

O Flamengo, por outro lado, rifou muito a bola. Tentou ligações diretas com frequência a partir do goleiro Santos, errou passes e tomadas de decisão. Muito desorganizado. As chances, em geral, vieram por dois caminhos: chutes de fora e bolas esticadas. Parecia até que era instrução do técnico evitar uma construção mais curta. O negócio era ser intenso na frente.

**AYRTON LUCAS APARECE**

Na volta do intervalo, o Fluminense sacou Keno e apostou em Gabriel Pirani. Mas o Flamengo foi quem abriu o placar, com aquele que tem sido o mais regular nesse Flamengo de Vitor Pereira: Ayrton Lucas, recebendo assistência de Cebolinha.

O posicionamento dele mais adiantado, aparecendo na área, é reflexo da mudança de esquema adotada por Vitor Pereira.

O ala esquerdo do Flamengo tem sido destaque por ser uma válvula de escape do time. O timing para avançar é o ponto forte dele, embora defensivamente sua velocidade é relevante na recomposição da linha de cinco que se forma atrás.

**MEDALHÕES EM AÇÃO E JOGO RESOLVIDO**

Gabigol, Everton Ribeiro e Filipe Luís entraram no jogo aos 20 minutos, de uma vez só. Assim, Vitor Pereira desfez a ideia inicial de time mais intenso, até porque o Fluminense já estava pressionando o Flamengo novamente e o rubro-negro tinha dificuldade de ter a bola.

Mas aí uma arrancada de Ayrton Lucas pela esquerda descomplicou o cenário. Ele ganhou na velocidade, cruzou, e a bola chegou a Pedro. Chapada certeira.

**EXPULSÃO DE LATERAL E DE DINIZ**

O Fluminense perdeu a cabeça com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães porque ele expulsou, com vermelho direto, o lateral-direito Samuel Xavier. O jogador acertou uma entrada na perna de Ayrton Lucas.

A decisão da arbitragem gerou muita reclamação entre os tricolores. O técnico Fernando Diniz foi expulso por causa da forma e reclamar. O Flu tinha pressionado o árbitro minutos antes, pedindo expulsão de Léo Pereira por uma entrada em Árias que não foi vista como situação clara e manifesta de gol.

**LANCES IMPORTANTES**

Chute de Cebolinha de fora da área depois de contornar a marcação. Passa à direita de Fábio, aos seis minutos de jogo.

Passe errado de Gerson, na fogueira, faz com que Léo Pereira não alcance a bola. Arias parte em velocidade, chuta e obriga Santos a fazer quase um milagre aos 11 minutos. Estava cara a cara.

O Flamengo consegue uma rara subida perigosa nos instantes finais do primeiro tempo. Matheus França é lançado e, já dentro da área, é travado na última hora por Alexsander.

FLAMENGO 2 X 0 FLUMINENSE

FLAMENGO

Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Filipe Luís); Varela, Thiago Maia (Vidal), Gerson (Matheus Gonçalves) e Ayrton Lucas; Matheus França (Everton Ribeiro), Cebolinha (Gabigol) e Pedro.

Técnico: Vitor Pereira.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, David Braz (Lima), Nino e Alexsander; André, Martinelli (Felipe Melo) e Ganso; Jhon Arias, Keno (Gabriel Pirani, depois Vitor Mendes) e Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Final do Carioca 2023 - jogo de ida

Estádio: Maracanã (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Thiago Maia, Léo Pereira, Ayrton Lucas (FLA); Ganso, André (FLU)

Cartão vermelho: Samuel Xavier, aos 22'/2ºT (FLU)

Gols: Ayrton Lucas, 5'/2ºT (1-0); Pedro, aos 22'/2ºT (2-0)

Renda e Público: R$ 4.873.272,50/ 60.254 pagantes