Com semana livre, Santos pode ter Marinho à disposição contra Cuiabá

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após muito tempo, o técnico Fernando Diniz terá a semana livre para trabalhar o Santos contra o Cuiabá, no sábado (4), às 21h, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Além de descansar o elenco, o treinador pode ter importantes retornos para o confronto. Marinho, por exemplo, pode ser boa surpresa após um mês fora devido a um hematoma na coxa direita. Ele já trabalha no gramado, mas ainda não treinou com o grupo.

Vinicius Zanocelo, na reta final da recuperação de uma lesão de grau 1 na coxa, também deve voltar a ser relacionado. Ele era bem utilizado por Diniz para dar novo gás na segunda etapa dos jogos.

O treinador também deve utilizar a semana livre para reforçar alguns trabalhos específicos e até mexer no time titular. O Santos, por exemplo, tem sofrido muitos gols de bola parada, além de problemas técnicos no ataque. Marcos Guilherme não está rendendo como quando chegou ao Santos.

Já o centroavante Léo Baptistão pode ganhar alguns minutos contra o Cuiabá. Recém-chegado ao Peixe, ele está se adaptando ao trabalho de Fernando Diniz e, com a semana livre, deve ser testado. Tardelli, por não atuar desde março, ainda deve demorar a estrear.

A decisão pela Copa do Brasil ocorrerá apenas no dia 14 de setembro, na Vila Belmiro, no jogo de volta das quartas de final. Com a derrota santista por 1 a 0 no primeiro confronto, um empate classifica o Athletico-PR.