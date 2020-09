Com reservas, Inter defende liderança contra o Fortaleza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional defende a liderança do Campeonato Brasileiro, neste sábado (19), às 19h, contra o Fortaleza. A partida, que acontece na Arena Castelão, é válida pela 11ª rodada.

Apesar da importância do duelo, a preocupação do Inter é também com a sequência de jogos nas últimas semanas. Para evitar desgaste e de olho no Gre-Nal pela Libertadores, na próxima quarta-feira (23), a equipe colorada mandará uma equipe com reservas a campo.

As exceções são os jogadores que estão suspensos na Libertadores por causa briga generalizada no primeiro clássico com o Grêmio. O lateral Moisés e o meio-campista Edenilson entrarão como titulares diante do Fortaleza.

Ainda assim o técnico Eduardo Coudet tem problemas na escalação, com a suspensão do zagueiro Cuesta e do meia Praxedes.

Diante do Fortaleza, o Inter precisa se recuperar de uma jornada decepcionante. No domingo passado (13), o time colorado perdeu para o Goiás, que até então era o lanterna do Brasileiro, e ficou estacionado nos 20 pontos.

Mas, dessa vez, está pressionado pelo Atlético-MG, o vice-líder. O time de Jorge Sampaoli tem 18 pontos e dependerá apenas de seu resultado, contra o Atlético-GO, se o Inter tropeçar na capital cearense.

Já o Fortaleza, que não perde há duas rodadas, está no meio da tabela. A equipe dirigida por Rogério Ceni soma 12 pontos e vem de um empate contra o Grêmio em Porto Alegre (RS).

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão, Carlinhos (Bruno Melo); Ronald (Felipe), Juninho, Romarinho; David, Wellington Paulista, Osvaldo. T.: Rogério Ceni

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Lucas Ribeiro (Pedro Henrique), Moisés; Musto, Johnny, Edenilson, Patrick; D'Alessandro, Leandro Fernández (Abel Hernández). T.: Eduardo Coudet

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Marielson Alves Silva (BA)