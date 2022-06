Com reforços, Cerro Porteño recebe Palmeiras pelas oitavas da Copa Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras viaja ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (29), às 19h15 (de Brasília), no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, em jogo de ida pelas oitavas da Copa Libertadores. Ao contrário do adversário, o elenco palmeirense inscrito nas oitavas será o mesmo da fase de grupos.

Assim como o Palmeiras, o Cerro Porteño, rival alviverde na luta pela vaga nas quartas de Libertadores, fez duas contratações desde o término da fase de grupos da competição. Mas, diferentemente do time paulista, os paraguaios poderão escalar os atacantes Federico Pachi Carrizo e Braian Samudio no confronto. Já Miguel Merentiel e Flaco López, os reforços palmeirenses, vão assistir à eliminatória pela TV.

Por determinação da Fifa, a CBF estipula, anualmente, duas janelas de transferências para o futebol brasileiro. A primeira, longa, foi de 1º de fevereiro a 25 de abril. A segunda, que ainda está fechada, teve duração definida para acontecer entre 18 de julho e 15 de agosto. Ou seja, sem tempo para os clubes brasileiros fazerem inscrições para as oitavas do torneio sul-americano.

As datas das janelas foram definidas em novembro de 2021 pela CBF e Fifa. Já as datas das oitavas da Libertadores foram definidas pela Confederação Sul-Americana (Conmebol) três meses antes, em agosto.

Quando a CBF decidiu e divulgou os prazos da janela nacional, portanto, as datas das oitavas da Libertadores já eram conhecidas. Desde o início das tratativas para definição da data, a confederação e os clubes brasileiros não se atentaram ao fato de que isso significaria uma desvantagem aos rivais do continente.

A reportagem apurou que a mudança da data da janela atualmente fechada, aliás, foi uma demanda dos clubes brasileiros, que queriam que seu fechamento se aproximasse da data final para inscrição no Brasileiro. O regulamento do Nacional permite inscrições até 26 de agosto. E com a janela fechando no fim de julho, como era antes, havia um grande hiato entre os dois prazos finais, o que era visto como um dificultador nas negociações.

Vale frisar, no entanto, que a data anterior da janela, entre 1º e 30 de julho, também já não permitiria aos clubes do Brasil inscrever jogadores para as oitavas da Libertadores. Além do Brasil, apenas o futebol venezuelano, que não tem nenhum time nas oitavas da Libertadores, também tem a janela de transferências fechadas no momento.

Tanto Federico Carrizo quanto Braian Samudio chegam para serem grandes nomes no time do Cerro Porteño.

Carrizo já passou pelo clube antes e deixou saudade. Na primeira fase da Libertadores deste ano, o argentino de 31 anos atuou pelo Peñarol (URU). Mas deixou os Carboneros e decidiu regressar ao Paraguai.

Já Samudio, que passou pelo futebol brasileiro no início de sua carreira —jogou no União Barbarense, Boa Esporte e Guarani— é jogador da seleção do Paraguai, tendo disputado jogos das eliminatórias e a Copa América.

Antes de chegar ao Cerro, estava no Toluca (MEX) e passou quatro temporadas no Rizespor (TUR), onde anotou 39 gols. Ele foi artilheiro da segunda divisão da Liga Turca na temporada 2017-18, com 20.

Uma provável escalação do Cerro Porteño, comandado por Francisco Arce, tem: Jean Fernandes; Alberto Espínola, William Riveros, Alexis Duarte e Alan Benítez; Federico Carrizo, Leonardo Rivas (Cardozo Lucena), Robert Piris da Motta (Rafael Carrascal) e Claudio Aquino; Brian Samudio (Fernando Romero) e Moreno Martins.

O Palmeiras, por sua vez, poderá contar com os jogadores poupados no confronto contra o Avaí, na última rodada do Campeonato Brasileiro, como Piquerez, Rony e Gabriel Veron, assim como o meia Raphael Veiga, que retornou de lesão. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Jorge testou positivo para Covid-19, e não viaja com a delegação. Uma provável escalação do técnico Abel Ferreira tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Veron); Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.

Estádio: General Pablo Rojas, em Assunção (Paraguai)

Horário: Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira (29)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Transmissão: Conmebol TV