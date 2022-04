Com recorde de Fred, Fluminense reage e vira sobre o Vila Nova pela Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense estreou na Copa do Brasil com vitória e está em vantagem na luta por vaga nas oitavas de final. Na noite desta terça-feira (19), no Maracanã, em jogo com tempos com "donos" diferentes, o clube tricolor virou sobre o Vila Nova nos minutos finais e venceu por 3 a 2. Rafael Donato e Pablo Dyego construíram vantagem para os goianos, mas Ganso, Cano e Fred garantiram o triunfo dos donos da casa.

Com os visitantes superiores, a torcida tricolor protestou nas arquibancadas, com vaias e xingamentos. Após a virada, como era de se esperar, celebrações e gritos de "O Fred vai te pegar". Mas, ao apito final, misto de vaias e aplausos.

Com o gol, o camisa 9, que vai se aposentar em julho, se torna artilheiro isolado da Copa do Brasil, com 37. Até então, ele estava empatado com Romário.

A partida de volta entre as equipes será no próximo dia 11, no Serra Dourada.

Os comandados de Abel Braga voltam a campo no sábado, novamente no Maracanã, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vila Nova, também atua no sábado, contra o Ituano, fora de casa, pela Série B.

O experiente volante Ralf, que teve vitoriosa passagem pelo Corinthians, fez a estreia no Vila Nova. O jogador defendeu as cores do clube alvinegro paulista entre 2010 e 2015 e, posteriormente, entre 2018 e 2019, sendo campeão do Brasileiro, Libertadores e Mundial.

Após sair do Parque São Jorge, ele esteve no Avaí e Cianorte, antes de ser reforço do Vila.

Dono da casa, o Fluminense esbarrou na estratégia do Vila Nova e não começou bem o jogo. A equipe goiana povoou o meio de campo e dificultou bastante a saída de bola tricolor, que passou a errar muitos passes na zona central e não conseguia aproveitar a posse de bola.

Desta forma, os visitantes tentavam sair em velocidade e até conseguiam assustar vez ou outra, mas cometiam falhas na intermediária ofensiva.

Ainda aos 25 minutos do primeiro tempo, Yago teve de deixar o jogo após pancada no tornozelo. Nonato, que entrou na vaga, pouco tempo depois, também sofreu um choque forte no tornozelo e teve de receber atendimento, mas permaneceu em campo.

O Vila Nova quase abriu o placar quando Formiga recebeu na esquerda e, com espaço, chutou, fazendo Fábio se esticar para fazer a defesa. Após esse lance, o time de Goiás conseguiu fazer uma pressão.

Diante do cenário, a torcida do Fluminense começou a vaiar. E enquanto havia protesto na arquibancada, Rafael Donato aproveitou escanteio e balançou a rede.

Nos acréscimos, após escanteio para o Fluminense, Donato, autor do gol do Vila Nova, quase marcou contra.

Na volta do intervalo, Abel colocou em campo Ganso e Caio Paulista, nas vagas de Arias e Luiz Henrique, respectivamente. E logo no primeiro lance, quase que Cano conseguiu o empate.

O Fluminense se mostrava melhor em campo e vivia bom momento no jogo, pressionando o adversário e estando mais próximo da área adversária. Porém, em uma investida do Vila Nova ao ataque, Alex Silva passou por três adversários, foi à linha de fundo e cruzou. A bola passou pela zaga e sobrou para Pablo Dyego, que dominou e fez o segundo. Cria do clube tricolor, o atacante não comemorou.

O Fluminense tentou diminuir o prejuízo e, em um dos avanços, Willian girou e foi derrubado por Renato dentro da área. O pênalti foi marcado e os jogadores do Vila Nova reclamaram muito, o que fez a partida ficar interrompida por alguns minutos. Na cobrança, Ganso balançou a rede e fez o primeiro na temporada.

Após o gol, o Fluminense foi para o abafa e chegou ao empate. Marlon cruzou e a bola passou por Fred —os dois jogadores haviam acabado de entrar—, mas sobrou para Cano, que mandou para a rede.

Caio Paulista, que havia entrado no intervalo, sentiu um incômodo muscular e passou a jogar no sacrifício. Em uma investida do zagueiro Nino pela direita, já próximo do fim, o Fluminense trocou passes e a bola sobrou para Fred, que bateu no canto e também marcou o primeiro dele em 2022.

Nos acréscimos, o Vila Nova tentou de tudo para conseguir o empate, mas o Fluminense se segurou e garantiu a vitória.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida (Marlon); André, Yago Felipe (Nonato) e Arias (Ganso); Luiz Henrique (Caio Paulista), Willian (Fred) e Cano. T.: Abel Braga

VILA NOVA

Georgemy, Alex Silva, Rafael Donato, Renato Silveira e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende e Wagner (Pablo Roberto); Matheuzinho, Pablo Dyego (Rubens) e Victor Andrade (Diego Tavares). T.: Higo Magalhães

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Cartões amarelos: Fred, Nino, Ganso (FLU); Victor Andrade, Rafael Donato, Georgemy, Arthur Rezende, Lauro Araújo (preparador de goleiros) (VIL)

Gols: Rafael Donato (VIL), aos 37'/1ºT; Pablo Dyego (VIL), aos 11', Ganso (FLU), aos 21', Cano (FLU), aos 26', e Fred (FLU), aos 42'/2ºT.