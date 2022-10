Com Real Madrid de olho, Newcastle quer renovação de Bruno Guimarães

A ideia é aumentar o salário de Bruno Guimarães, destaque do Newcastle desde a transferência do Lyon. Ele foi negociado por cerca de 50 milhões de euros e assinou vínculo até 2026.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid se interessou por Bruno Guimarães, do Newcastle. O brasileiro inclusive admitiu contato dos espanhóis em declaração reproduzida pelo jornal The Chronicle, mas ressaltou se tratar apenas de uma conversa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.