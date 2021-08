Com quarta medalha olímpica, Zé Roberto Guimarães cumpre promessa feita ao neto

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Há uma emblemática cena no esporte brasileiro na qual o garoto Felipe, então com 6 anos, corre para abraçar o avô José Roberto Guimarães no ginásio do Maracanãzinho. Era agosto de 2016, e a seleção brasileira de vôlei feminino havia acabado de ser eliminada pela China nas quartas de final das Olímpiadas do Rio de Janeiro.

Na caminhada da conquista da medalha de prata em Tóquio, a imagem voltou à memória do treinador. Após a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, por 3 sets a 0, na semifinal, Zé Roberto chorou e lembrou da promessa feita para Felipe.

"Eu tinha prometido que a gente ia treinar mais para ganhar mais das outras equipes. Não sei explicar, mas acabou o jogo contra a Coreia, sentei naquele banco, me bateu aquela imagem. Olhei do meu lado e falei: 'Felipe, acho que deu certo", afirmou o técnico da seleção.

O avô de Felipe é o primeiro tricampeão olímpico brasileiro e o único a ganhar títulos com a seleção masculina e feminina -nos Jogos, o treinador não recebe medalha.

O quarto ouro não veio na madrugada deste domingo (7), mas sim uma prata inédita após a derrota diante dos Estados Unidos, por 3 sets a 0.

"De uma certa forma cumpri a promessa", falou Zé Roberto, campeão com o time masculino em Barcelona-1992, e bicampeão com o feminino em Pequim-2008 e Londres-2012, além do vice em Tóquio.

"Não era o que queríamos, poderíamos ter jogado melhor contra os Estados Unidos. Mas a prata vem coroar todo um esforço, que foi muito grande neste ciclo. Tivemos os mais diversos problemas, por mudanças de jogadoras, contusões."

De fato, Zé Roberto se preparou para a glória em Tóquio. Emagreceu 12 quilos durante o ciclo e, ora ou outra, teve que lidar com baixas no elenco por lesão, gravidez e aposentadoria, além de suportar a pressão por alguns tropeços, como o sétimo lugar no Mundial de 2018.

O Brasil, segundo o próprio técnico, nunca esteve entre os favoritos em Tóquio. Estados Unidos, Sérvia, Itália e China desembarcaram no Japão como os mais cotados ao pódio.

"Como eu sempre digo, não somos o melhor time, mas temos garra, atitude o bastante. Podemos perder, mas vamos brigar demais", falou o técnico.

O contexto da campanha em Tóquio remete aos títulos de Zé Roberto com a equipe feminina, em Londres-2012, sobre as então favoritas americanas na decisão do ouro, e o de Barcelona-1992, com o time masculino. Neste último, ele debutava como técnico da seleção, aos 38 anos, e conduziu o time à inédita medalha de ouro no vôlei, feito que ajudou a massificar a modalidade no país.

Assim como em Tóquio, aquela equipe com Marcelo Negrão, Carlão, Tande, Paulão, Giovane e Maurício chegou desacreditada em Barcelona.

No Japão, pouco a pouco, as portas foram se abrindo para o Brasil. A equipe chinesa foi eliminada na primeira fase. As sérvias tiraram as italianas nas quartas e perderam para os EUA na outra semifinal.

Às vésperas da semi, Zé Roberto viveu uma situação inédita ao ser acordado pela notícia de que a oposta Tandara estava suspensa provisoriamente por violação das regras de doping e precisaria deixar a Vila Olímpica e retornar ao Brasil.

Tandara, que nega ter feito uso de substância proibida, estava devastada. "Pensei em duas coisas: nela e no grupo. A preocupação [com o momento] de encontrar o grupo foi tensa. Eu pedi para o papai do céu me iluminar [para explicar às jogadoras]".

Nascido em Quintana, interior de São Paulo, Zé Roberto também é o brasileiro recordista em participações em Olimpíadas. Estreou em 1976, como jogador, e voltou como técnico em 1992, 1996, 2004, 2008, 2012 e 2016, além da edição olímpica concluída neste domingo, com a conquista da prata.

"Eu sonhava em vestir a camisa do meu país. Vocês não sabem como é importante para mim representar o meu país. Eu não sei o que vai acontecer quando tudo isso acabar, acho que vou sentir um vazio enorme."