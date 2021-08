Bicampeã no polo aquático, Sérvia leva o último ouro das Olimpíadas 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Sérvia conquistou neste domingo (8) a última medalha de ouro em disputa nas Olimpíadas de Tóquio. Ela veio no polo aquático masculino, em que os sérvios, agora bicampeões olímpicos, venceram a seleção grega por 13 a 10.

O jogo parecia que seria tranquilo para a Sérvia no primeiro quarto, vencido por eles por três gols de vantagem. A Grécia, porém, reagiu no segundo período, deixando a vantagem dos sérvios em apenas um gol e o placar em 8 a 7.

A Sérvia administrou essa vantagem no terceiro quarto, que foi mais tímido no volume de gols: 10 a 9. Com destaque para a atuação de Nikola Jaksic, que marcou três gols e teve 100% de aproveitamento nos arremessos, os sérvios voltaram à vantagem de três gols do primeiro quarto e venceram a final por 13 a 10.

Este é a quinta Olimpíada consecutiva com medalhas para a Sérvia no polo aquático. Além do ouro em 2016, o país conta também com dois bronzes em 2008 e 2012 e a prata em 2004, quando ainda era Sérvia e Montenegro.

Em Tóquio, o país do leste europeu conquistou nove medalhas, sendo três de ouro. Já a Grécia, que disputou a sua primeira final no polo aquático masculino, fechou a sua participação nas Olimpíadas com quatro medalhas, duas de ouro.