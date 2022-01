Com ótima atuação de Alisson, Liverpool bate o Crystal Palace no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã deste domingo (23), o Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1, em partida que abre a 23ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols do jogo foram marcados por Van Dijk, Chamberlain, Fabinho, para os Liverpool, e Edouard, para o Crystal Palace.

O Liverpool abriu placar aos sete minutos com Van Dijk e ampliaou vantagem com Chamberlain, aos 31. Na segunda etapa, logo aos nove minutos, Edouard balançou as redes para o Crystal Palace, mas Fabinho sacramentou a vitória do Liverpool, fazendo o terceiro aos 43.

Com esse resultado, os comandados de Klopp se mantêm na vice-liderança da Premier League, com 48 pontos, a nove do líder Manchester City e com um jogo a menos. Já o Crystal Palace segue na 13ª colocação, com 24 pontos em 21 partidas.

O Liverpool volta a campo no domingo, 06 de fevereiro, contra o Cardiff, às 9h (de Brasília), pela Copa da Inglaterra. Já o Crystal Palace joga contra o Hartlepool United, no sábado, 05, às 12h (de Brasília).

Os primeiros minutos de jogo foram de um domínio do Liverpool. Comprovando sua superioridade, aos sete, Van Dijk abriu o placar cabeceando a bola no ângulo, após cobrança de escanteio de Robertson.

Apesar de, durante poucos minutos, o Crystal Palace ter ensaiado uma reação, o Liverpool conseguiu controlar a partida, ficando a maior parte do tempo com a bola nos pés.

Sendo mais decisivo em seus ataques, o campeão da partida conseguiu aumentar sua vantagem aos 31 minutos. Em mais uma assistência de Robertson, o camisa 26 cruzou na medida para Chamberlain, que matou no peito e chutou, sem chances para Guaita.

Na segunda etapa, o Crystal Palace voltou querendo reverter o placar. Depois de um começo de muitas tentativas, o time conseguiu balançar as redes. Schlupp deu ótimo passe para Mateta, que saiu cara a cara com Alisson. O camisa 14 chamou a marcação e tocou para o lado, Edouard chegou tranquilo apenas para empurrar para o gol. 2 a 1 em Londres!

Depois de um cruzamento para a pequena área, a bola sobrou para Edouard, que arriscou a finalização de calcanhar, mas Alisson fez boa defesa para impedir o gol.

Já no final da partida, Andersen fez ótimo lançamento, Olise recebeu na entrada da área e tentou o toque por cobertura, mas Alisson conseguiu se recompor e tirar a bola com um tapa.

Após um choque entre Diogo Jota e o goleiro Guaita na pequena área, o VAR pede para que o árbitro vá revisar o lance no monitor. Após checagem, o pênalti foi marcado. Fabinho cobrou a penalidade e marcou o terceiro gol do Liverpool na partida.